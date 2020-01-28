ЛОНДОН, 28 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Рост ВВП Китая в 2020 году может замедлиться на 0,3 процентного пункта, до 5,6% из-за негативных последствий коронавируса, подсчитали аналитики инвестиционного банка ING.

"Мы ожидаем, что рост ВВП Китая сократится на 0,3 п.п. — до 5,6% в 2020 году", — отмечается в отчете.

По оценкам экспертов, ситуация с вспышкой нового типа коронавируса в Китае уже оказывает негативное влияние на экономику. Более всего неблагоприятный эффект ощущают на себе ритейлеры, ресторанный бизнес, туризм, услуги общественного транспорта и спортивных учреждений.

Также пострадает промышленный сектор и бизнес, так как работникам рекомендуют оставаться дома и по возможности работать удаленно. "Мы ожидаем, что розничные продажи в Китае упадут с 8% до 3-4% год к году. Мировой туризм, поддерживаемый китайскими туристами, может упасть", — говорится в отчете ING.

Кроме этого, эксперты прогнозируют серьезное ослабление юаня в течение года.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.