МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Tax free полностью планируется перевести в электронный вид во второй половине 2020 года, сообщил глава ФТС РФ Владимир Булавин в интервью "Российской газете".

"Процесс пока не является электронным на 100%, потому что вместе с электронным чеком оформляется и бумажный, но во второй половине 2020 года планируется задействовать все ресурсы для перевода этой системы полностью в электронный вид", — отметил Булавин.

"Под эту систему уже разработана нормативная база. В целом с момента старта проекта по введению системы tax free оформлено уже свыше 100 тысяч чеков. Товарооборот составил около 17 миллиардов рублей, туристам возвращено порядка 1,9 миллиарда рублей", — добавил глава ведомства.

Закон о tax free действует в РФ c 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить на них чек. В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов. Сейчас tax free действует в 13 субъектах РФ.