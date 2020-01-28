Добавлены подробности из сообщения компании (после четвертого абзаца).

МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ", сообщил во вторник РИА Новости его представитель.

Ранее об этом написали ряд Telegram-каналов. "Да, мы подтверждаем эту информацию", — сказал он.

Согласно материалам "Дом.РФ", председателем набсовета компании избран вице-премьер Марат Хуснуллин. Также в состав набсовета вошли министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, замминистра финансов Алексей Моисеев, экс-глава компании Александр Плутник, замминистра экономического развития Азер Талыбов, первый заместитель председателя – член правления ВЭБа Михаил Полубояринов, первый вице-президент ГПБ Максим Раскоснов, вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, член набсовета Марина Ентальцева.

Также в состав набсовета вошел и Мутко. Как сообщается в релизе, на заседании набсовета было принято решение назначить генеральным директором АО "Дом.РФ" Виталия Мутко и определить срок его полномочий с 29 января 2020 года по 28 января 2025 года. В этой должности, согласно уставу АО "Дом.РФ", Виталий Мутко будет осуществлять руководство текущей деятельностью компании.

В "Дом.РФ" напомнили, что Плутник был назначен на должность гендиректора АИЖК (с марта 2018 года — "Дом.РФ") в апреле 2015 года. "За пять лет из компании с неопределенными функциями "Дом.РФ" превратился в эффективный финансовый институт развития в жилищной сфере, который играет значимую роль в реализации нацпроекта "Доступное жилье", — отметили в компании.

Согласно материалам компании, "Дом.РФ" является крупнейшим финансовым институтом развития после ВЭБа, который ежегодно направляет на выплату дивидендов в федеральный бюджет не менее 50% от прибыли по МСФО. "За 2018 год на дивиденды направлено 80% чистой прибыли. В первом полугодии 2019 года чистая прибыль выросла на 78% — до 10,2 миллиарда рублей", — указали в компании.

Там также напомнили, что "Дом.РФ" является оператором Единой информационной системы жилищного строительства (портал наш.дом.рф), выпускает однотраншевые ипотечные ценные бумаги, обеспеченные своим поручительством и занимается реализацией неэффективно использующихся земельных участков в федеральной собственности. Он же координирует работу Фонда защиты прав дольщиков, который обеспечивает защиту граждан, купивших жилье в новостройке.

Кроме того, компания была инвестором в рамках процедуры финансового оздоровления банка "Российский капитал", который в декабре 2018 года был переименован в банк "Дом.РФ" и стал уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. В 2019 году компания отвечала за переезд федеральных органов власти в единый правительственный центр в "Москва-сити" и приобрела помещения в башне "IQ-квартал", куда переехали центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи и их подведомственные организации. Наконец, "Дом.РФ" разработал стандарт комплексного развития территорий, первый индекс качества городской среды (вместе с КБ "Стрелка" и Минстроем), а также ряд международных архитектурных и градостроительных конкурсов.

АО "Дом.РФ" (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) было создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества. "Дом.РФ" реализует направления, каждое из которых выполняет конкретную госзадачу: от привлечения инвестиций до повышения качества и доступности жилья за счет разработки и внедрения федеральных стандартов, которые позволяют создавать выгодные условия приобретения жилья, в том числе с использованием ипотеки, формировать цивилизованный рынок аренды и развивать комфортную городскую среду.