МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Минфин России внес в правительство законопроект о предоставлении налогового вычета по НДПИ в отношении Приобского месторождения, сообщил РИА Новости представитель министерства.

"Действительно, в конце прошлого года Минфин внес на рассмотрение в правительство законопроект о предоставлении налогового вычета по НДПИ при разработке Приобского месторождения. Чтобы не были затронуты базовые доходы, за счет которых финансируются уже заложенные в бюджет 2020-2022 годов расходные обязательства государства, мы предлагаем привязать предоставление вычета к мировым ценам на нефть", — отметил представитель министерства.

Так, при цене нефти выше 65 долларов за баррель вычет будет таким, как и запрашивали компании, — 60 миллиардов рублей в год. Но если цена нефти опустится ниже базовой — 42–44 долларов за баррель в 2020-2022 годах, вычет предоставляться не будет. А между базовой и фиксированной ценой в 65 долларов за баррель вычет предлагается рассчитывать по формуле с линейной зависимостью от уровня цен.

"Предложенный механизм предоставления налогового вычета учитывает интересы компаний, разрабатывающих Приобское месторождение, и одновременно позволит обеспечить расходные обязательства федерального бюджета", — заявили в Минфине.

В целом выпадающие доходы бюджета от предоставления вычета составят, как ожидается, 600 миллиардов рублей.

Ранее Минфин предлагал в качестве источника финансирования этой налоговой льготы введение налога на добычу попутного нефтяного газа.