МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, информация опубликована на сайте кабинета.

Всего у него девять заместителей, в том числе первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ

Первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать национальные проекты, финансы, транспорт, внешнюю торговлю и противодействие санкциям, соответствующая информация опубликована на сайте кабинета.

В круг его обязанностей включены координация работы федеральных ведомств по вопросам разработки основных направлений социально-экономического развития и достижения национальных целей развития, по общей координации и мониторингу реализации национальных проектов.

Белоусов также курирует финансовую, кредитную и денежную политику, регулирование финансовых рынков и инвестиционную политику, внешнюю торговлю, тарифы и противодействие санкциям, естественные монополии и антимонопольную политику.

К его ведению относится также деятельность институтов развития, в том числе государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

Первый вице-премьер займется координацией госполитики в области транспорта и стратегией развития и финансирования магистральной инфраструктуры транспорта. Болоусов также курирует деятельность автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика" и госрегулирование интеллектуальной собственности.

Белоусов координирует деятельность Минэкономразвития, Минтранспорта, ФАС, Росаккредитации, Росстата, Роспатента, Госавтодорнадзора, Росавиации, Росавтодора, Росжелдора и Росморречфлота, а также работу госкомпании "Российские автомобильные дороги" и Российского экспортного центра.

ЮРИЙ БОРИСОВ

Вице-премьер Юрий Борисов курирует оборону, оборонную промышленность, гособоронзаказ и военно-техническое сотрудничество, правоохранительную деятельность, промышленность и топливно-энергетический комплекс, сообщается на сайте кабинета министров.

Согласно опубликованной информации, Борисов будет координировать госполитику в сфере промышленности, ТЭК, обеспечения национальной обороны и правоохранительной деятельности, а также выполнения государственной программы вооружения, государственного оборонного заказа и программ развития оборонной, атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности.

Кроме того, он будет курировать систему ГЛОНАСС, экспортный контроля в отношении товаров и услуг, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств доставки оружия массового поражения и других видов вооружения. На Борисова возложены вопросы реализации согласованной военно-технической политики в рамках ОДКБ.

Борисов далее курирует госполитику в области военно-техническое сотрудничества, а также обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обустройство госграницы.

Борисов координирует работу Минпромторга, Минэнерго, Ростехнадзора (в установленной сфере деятельности), Росрезерва, Росстандарта, ФМБА, "Росатома" и "Роскосмоса".

МАРАТ ХУСНУЛЛИН

Вице-премьер Марат Хуснуллин курирует жилищную политику, ипотеку и ЖКХ, дороги и развитие регионов и муниципалитетов, Крым и Калининград, сообщается на сайте кабинета.

К его обязанностям отнесены вопросы реализации и контроля нацпроекта в сфере жилья и городской среды, а также по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог. Кроме того, он курирует вопросы строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации автомобильных дорог, дорожной деятельности и безопасности дорожного движения.

Также Хуснуллин курирует нацпроект в сфере экологии в части федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление реки Волги". В его обязанности также вошла координация реализации транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Хуснуллин курирует региональное развитие (за исключением Дальневосточного федерального округа) и предоставления государственной поддержки. В его обязанности входит курирование разработки и реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма, Севастополя и Калининградской области.

Кроме того, он займется вопросами социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией.

Хуснуллин координирует работу Минстроя, а также Ростехнадзора (в установленной сфере деятельности).

ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА

Татьяна Голикова курирует социальную политику, в том числе демографию, миграцию, пенсии и науку, сообщается на сайте кабинета министров.

К ее обязанностям отнесены государственная политики в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений и трудовой миграции, включая оплату труда, в области уровня жизни и доходов населения и социального партнерства.

Голикова также курирует нацпроекты в сфере здравоохранения, образования и науки. Она занимается госполитикой в области оборота лекарств и медицинских изделий и в сфере биотехнологий.

В число ее обязанностей также государственная политика по социальному и медицинскому страхованию и пенсионному обеспечению, бюджеты Пенсионного и других государственных внебюджетных фондов.

Кроме того, Голикова курирует государственную молодежную политику и поддержку социально ориентированных НКО.

Голикова координирует Минздрав, Минпросвещение, Минобрнауки, Минтруд, Росздравнадзор, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Росмолодёжь, Пенсионный фонда РФ, ФСС, Федеральный фонд ОМС. Также Голикова координирует РАН, СПбГУ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГУ, Финансовый университет при правительстве РФ, российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".

ВИКТОРИЯ АБРАМЧЕНКО

Виктория Абрамченко в должности вице-премьера курирует сельское хозяйство и рыболовство, экологию, земельные вопросы, оборот недвижимости, такая информация опубликована на сайте кабинета.

В ее обязанности вошли государственная политика в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, в том числе в области виноградарства и виноделия из винограда, выращенного в России.

Абрамченко будет курировать и национальный проект "Экология", природопользование и охрану окружающей среды, экологический надзор, в том числе государственный земельный надзор, госполитику в области развития рыболовства, биотехнологий, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса.

Кроме того, она курирует сферу земельных отношений, гражданский оборот недвижимости, государственный кадастровый учет объектов недвижимости, государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Она же займется геодезией, картографией и пространственными данными.

Абрамченко координирует работу Минсельхоза, Минприроды, Росреестра, Россельхознадзора, Росгидромета, Росприроднадзора, Росводресурсов, Рослесхоза, Росрыболовства и Роснедр.

ДМИТРИЙ ГРИГОРЕНКО

Глава аппарата правительства вице-премьер Дмитрий Григоренко будет курировать бюджет, налоговую и торговую политику и оборот алкоголя, соответствующая информация опубликована на сайте кабинета.

Он также будет заниматься контролем за реализацией национальных проектов.

Григоренко далее поручено следить за эффективностью федеральных ведомств.

Он также будет курировать финансовое планирование, разработку и исполнение федерального бюджета, совершенствование бюджетной системы, разработку и реализацию налоговой политики.

Григоренко курирует госрегулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, государственную торговую политику и внедрение системы маркировки товаров.

Кроме того, Григоренко будет заниматься контролем за исполнением федеральных законов, указов, распоряжений, поручений и указаний президента и решений правительства, в том числе по реализации посланий президента.

Григоренко координирует работу автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты", Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве и Исследовательского центра частного права имени Алексеева при президенте России.

АЛЕКСЕЙ ОВЕРЧУК

Российский вице-премьер Алексей Оверчук курирует международные отношения и интеграцию в ЕАЭС, сообщается на сайте кабинета министров.

В его обязанности входит координация работы федеральных ведомств по вопросам участия России в интеграционных процессах в Евразийском экономическом союзе и сотрудничества в СНГ, а также политика в сфере международных отношений.

Оверчук курирует БРИКС и G20, взаимодействие России с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и другими международными организациями, а также организации международных мероприятий с участием премьера.

ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко курирует цифровую экономику и инновации, связь и СМИ, культуру, туризм и спорт, сообщается на сайте кабинета министров.

Согласно опубликованной информации, Чернышенко курирует реализацию нацпрограмм "Цифровая экономика", "Культура", а также федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография". Также он курирует вопросы госполитики в сфере СМИ и инновационной деятельности, государственного регулирования цен (тарифов) в сфере связи и реализации госпрограмм в области информационных технологий и связи.

Кроме того, на Чернышенко возложены вопросы государственного регулирования в области современной культуры и кинематографии, в области сохранения культурного наследия РФ.

Вице-премьер также курирует госполитику в сфере туризма, физической культуры и спорта, а также взаимодействия с международными и всероссийскими спортивными общественными организациями. Кроме того, Чернышенко курирует проведение особо значимых спортивных мероприятий и взаимодействие с религиозными организациями.

ЮРИЙ ТРУТНЕВ

Юрий Трутнев займется кураторством Дальнего Востока, Арктики, Северного Кавказа и Территориями опережающего развития (ТОР).