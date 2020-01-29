ВАШИНГТОН, 29 янв — ПРАЙМ, Екатерина Соболь. Федеральная резервная система США (ФРС) по итогам двухдневного заседания в среду сохранит ставку на прежнем уровне, но, тем не менее, даст рынку важные сигналы и ориентиры, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм" в преддверии встречи.

Итоги заседания будут объявлены 14.00 по Вашингтону (23.00 мск). Большинство аналитиков считает, что изменений в области повышения ставки ожидать не стоит. В частности, согласно данным CME Group, 87,3% экспертов ожидают, что регулятор вновь сохранит ключевую ставку на уровне 1,5-1,75%.

Управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев в беседе с РИА Новости заявил, что тоже не ожидает изменений, поскольку оснований для изменения ставки нет. "Ставки останутся на прежнем месте", — заверил он. Эксперт американского института CSIS Скотт Макдоналд тоже считает, что регулятор взял паузу в вопросе повышения ставки. Но ждет от него других заявлений.

"Внимание (инвесторов) будет сосредоточено на прогнозе. Мы ожидаем большей ясности в вопросе ставок в будущем году. Сейчас большинство инвесторов полагают, что ФРС либо воздержится от повышения, либо возьмет курс на дальнейшее понижение ставок", — отметил он.

Другие важные вопросы, которые интересуют рынок, это то, что ФРС будет делать с активами на своем балансе, а также программой выкупа краткосрочных облигаций для таргетирования процентных ставок на рынке РЕПО в случае необходимости, добавил эксперт. К слову, 10-11 декабря 2019 года глава ФРС Джером Пауэлл также заявил о возможности расширения этой программы.

Отметим, что Bank of America Merrill Lynch в своем обзоре по грядущему заседанию большое внимание уделяет именно балансу ФРС, который "будет умеренно расти, но поддержит благоприятные финансовые условия" в экономике США.

Многие годы ФРС либо сохраняла, либо повышала ставку. В 2007-2008 годах ФРС понижала ставку до тех пор, пока та не достигла минимальной отметки в 0-0,25% в декабре 2008 года. Эта мера должна была простимулировать рост экономики США, пострадавшей от мирового экономического кризиса.

После того, как американская финансовая система оправилась от кризисных тенденций, регулятор во избежание усиления инфляции и "перегрева" экономики перешел к политике стабилизации — ставка вновь начала расти. О последнем поднятии ставки ФРС объявила по итогам заседания в декабре. Регулятор тогда ожидаемо принял решение повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. Потом ФРС приступила к снижению из-за общей экономической ситуации в мире и торгового конфликта США с Китаем, который пока вылился в заключение первой фазы торгового соглашения между двумя крупнейшими мировыми экономиками. Сейчас же аналитики полагают, что ФРС взяла паузу в "игре на понижение".