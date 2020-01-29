МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в феврале вырос до 9,9 пункта с пересмотренного уровня января в 9,7 пункта, сообщает исследовательская компания Gfk.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали значения показателя на первоначальном уровне января в 9,6 пункта.

"Потребительские настроения в Германии демонстрируют признаки восстановления — оптимизм немного увеличился в начале года", — отмечает организация.

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии в январе вырос до минус 3,7 пункта по сравнению с минус 4,4 пункта в декабре.

Индекс ожидания роста заработных плат в январе поднялся до 44,6 пункта с 35 пунктов в декабре. "Готовность потребителей покупать" выросла в отчетном месяце до 55,5 пункта с декабрьских 52,2 пункта.