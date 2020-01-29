МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Банк России по итогам 2019 года зафиксировал снижение доли 500- и 1000-рублевых купюр в наличном обращении, говорится в пресс-релизе регулятора.

"Структура наличной денежной массы за прошедший год изменилась незначительно: увеличилась доля пятитысячных купюр (с 24% до 26%) и доля 200-рублевых (с 2% до 3%). В то же время сократились доли 500-рублевых (с 9% до 8%) и 1000-рублевых (с 27% до 25%) банкнот", — привел статистику ЦБ.

В целом, по данным Банка России, объем наличных денег в обращении на 1 января 2020 года составил 10,6 триллиона рублей. За год этот показатель вырос на 304,4 миллиарда рублей, или 2,9%.