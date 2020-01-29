МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2019 году увеличила производство удобрений на 6,1% по сравнению с предыдущим годом, до 9,522 миллиона тонн, говорится в материалах компании.

Продажи удобрений группы по итогам 2019 года выросли на 7,1% по сравнению с предыдущим годом, до 9,452 миллиона тонн.

Объем производства удобрений в четвертом квартале 2019 года вырос на 2,8% к аналогичному периоду предыдущего года и составил 2,359 миллиона тонн. Продажи удобрений в последнем квартале 2019 года выросли на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и достигли 2,276 миллиона тонн.

Группа "Фосагро" включает АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%) и экс-член совета директоров компании Игорь Антошин (4,51%). Free float составляет 26,03%.