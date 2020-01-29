29 января — Dow Jones. Федеральная резервная система США, вероятно, сохранит процентные ставки без изменений по итогам двухдневного заседания, которое завершится позднее в среду. Прогнозы процентных ставок и перспектив экономики также не будут пересмотрены. При этом заявление центрального банка все же привлечет к себе пристальное внимание рынков.

Ниже приведены несколько аспектов, находящихся в центре внимания.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ

Ожидается, что диапазон процентных ставок ФРС 1,5%-1,75% будет оставаться без изменений, согласно данным CME Group. Вероятность этого во вторник оценивалась в 87%. Экономисты, опрошенные Bloomberg, также не прогнозировали изменений процентных ставок. Только лишь двое из 90 опрошенных экономистов говорили о возможном их пересмотре. Один из них ожидал снижения ставок на четверть процентного пункта, а другой – их повышения на аналогичную величину.

Консенсус-прогноз рынка представляется вполне обоснованным, учитывая, что в декабре руководство ФРС ясно выразило намерение сохранять денежно-кредитную политику без изменений в обозримом будущем. В прошлом году ФРС США трижды снизила ставки после четырех повышений в 2018 году.

И все же планы ФРС могут быть нарушены, если перспективы экономики США существенно изменятся. Пока что ситуация остается прежней, но еще слишком рано судить о том, какими окажутся последствия вспышки коронавируса в Китае.

БАЛАНС ФРС

Перспективы баланса ФРС сильно интересуют рынки, говорит Роберто Перли из Cornerstone Macro. Он сомневается в том, что ФРС представит полный и подробный план относительно баланса, но председатель ФРС Джером Пауэлл, вероятно, коснется данного вопроса в рамках пресс-конференции.

В конце прошлого года в ответ на волнения на денежных рынках ФРС предприняла определенные меры. Во-первых, в середине сентября центральный банк принял решение о покупке казначейских векселей на сумму 60 млрд долларов ежемесячно по крайней мере до конца весны. Во-вторых, ФРС начала вливать ликвидность в финансовую систему посредством операций РЕПО.

Протоколы декабрьского заседания ФРС свидетельствовали о том, что руководители центрального банка обсуждали вопрос о постепенном сворачивании данных временных мер. По словам Пауэлла, покупки векселей не являются новым этапом количественного смягчения, но многие участники рынка сочли их таковыми, поэтому рынок, вероятно, чутко отреагирует на планы ФРС о завершении данных покупок.

"Позиция Комитета по операциям на открытом рынке понятна – баланс центрального банка будет сокращен, так как рано или поздно банковские резервы будут восстановлены до уровня, позволяющего рынкам краткосрочного финансирования функционировать без поддержки со стороны ФРС", — говорит Перли.

Пока что эти рынки нуждаются в поддержке со стороны ФРС, таких как приобретение краткосрочных казначейских векселей и операции РЕПО, но, по словам Перли, сворачивание обеих программ начнется в ближайшие месяцы.

Он считает, что размер баланса ФРС и уровень банковских резервов уже начинают стабилизироваться. Вероятно, центральный банк завершит операции РЕПО к середине весны, добавляет Перли, а покупки векселей начнут замедляться в апреле и завершатся к июню.

"Вопрос состоит в том, когда это произойдет, а не произойдет ли вообще", — говорит он. "Мы ожидаем, что Пауэлл будет говорить об этом, но пока что не назовет точных сроков", — добавляет аналитик.

НАСТРОЙКА ПОЛИТИКИ

Некоторые аналитики ожидают, что Федеральная резервная система может повысить процентную ставку, выплачиваемую коммерческим банкам за хранение избыточные резервов на балансе центрального банка, на 0,05 процентного пункта. Причиной этого, по словам Джона Хилла из BMO Capital Markets, является стремление приблизить эффективную процентную ставку к середине целевого диапазона ФРС, который в настоящий момент составляет 1,5%-1,75%. Процентная ставка по избыточным резервам (IOER) сейчас равна 1,55%.

"Если преподнести это решение правильно, то его последствия для рынков будут минимальны, — сказал Хилл. – Так как это скорее является сигналом о тонкой настройке текущей политики, чем о серьезном ее изменении".

НОВЫЕ ЛИЦА С ПРАВОМ ГОЛОСА

Январское заседание станет первым после ежегодного изменения состава Комитета по операциям на открытом рынке. В состав комитета входят все члены Совета управляющих ФРС, президент ФРС-Нью-Йорк, а также четверо из 11 президентов региональных представительств ФРС. Таким образом, каждый год в составе комитета появляются новые лица с правом голоса.

В 2020 году правом голоса на заседаниях будут наделены президент ФРС-Филадельфия Патрик Харкер, президент ФРС-Даллас Роберт Каплан, глава ФРС-Миннеаполис Нил Кашкари и Лоретта Местер, возглавляющая ФРС-Кливленд. Харкер и Местер ранее выражали опасения относительно низких процентных ставок, тогда как Кашкари считается одним из самых ярых сторонников мягкой денежно-кредитной политики. Каплан же занимает скорее нейтральную позицию.

В этом году, по всей видимости, в целом в комитете больше сторонников ужесточения политики, чем в 2019 году, когда в его ряды входили двое "ястребов" – Эстер Джордж из ФРС-Канзас-Сити и Эрик Розенгрен из ФРС-Бостон, а также двое "голубей", которыми являлись Чарльз Эванс, президент ФРС-Чикаго, и Джеймс Буллард, глава ФРС-Сент-Луис.

— Автор Lisa Beilfuss, lisa.beilfuss@barrons.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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