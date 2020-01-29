МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 24021 с погашением в апреле 2024 года на 36,144 миллиарда рублей при спросе в 171,603 миллиарда рублей, сообщается на сайте ведомства.

Цена отсечения составила 100,45% от номинала, средневзвешенная цена — 100,5053% номинала. Выручка от размещения составила 36,327 миллиарда рублей.

Минфин позднее в среду планирует разместить ОФЗ 26226 с погашением в октябре 2026 года в объеме остатков, доступных для размещения.

В целом в первом квартале 2020 года Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 600 миллиардов рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 150 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 250 миллиардов рублей, от 10 лет — 200 миллиардов рублей.