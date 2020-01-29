МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России с 21 по 27 января находилась на нулевом уровне, как и неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 0,4%, сообщает Росстат.

"За период с 21 по 27 января 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100%, с начала января – 100,4%", — говорится в сообщении.

На неделе с 14 по 20 января инфляция находилась на нулевом уровне, в период с 10 по 13 января цены выросли на 0,1%, до этого, с 1 по 9 января, рост цен составлял 0,3%.

За отчетный период снизились цены на куриные яйца – на 1,9%, мясо кур и пшено – на 0,6%, свинину и сахар-песок – на 0,4%, шлифованный рис – на 0,3%, стерилизованное молоко – на 0,2%, вареную колбасу, подсолнечное масло и шоколадные конфеты – на 0,1%.

Одновременно выросли цены на полукопченую колбасу, сливочное масло, гречневую крупу и соль – на 0,2%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%, в том числе на огурцы – 2,4%, помидоры – 1,2%, репчатый лук – 1,0%, морковь – 0,7%. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо – не изменились.

Ранее экс-глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявлял журналистам, что инфляция в РФ в первом квартале будет близкой к 2% в годовом исчислении. В своем обзоре Минэкономразвития оценивало замедление инфляции в январе до 2,5-2,6%, а в первом квартале — до 2,2–2,3% в годовом выражении. По итогам 2019 года, по данным Росстата, инфляция в РФ составила 3%.