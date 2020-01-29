МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26226 с погашением в октябре 2026 года на 23,413 миллиарда рублей при спросе в 72,331 миллиарда рублей, сообщается на сайте ведомства.

Цена отсечения составила 110,74% от номинала, средневзвешенная цена — 110,755% номинала. Выручка от размещения составила 26,467 миллиарда рублей.

Минфин ранее в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 24021 с погашением в апреле 2024 года на 36,144 миллиарда рублей при рекордном спросе в 171,603 миллиарда рублей.

В целом в первом квартале 2020 года Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 600 миллиардов рублей.

ЭКСПЕРТЫ О ПРИЧИНАХ ВЫСОКОГО СПРОСА

Начальник отдела инвестидей “БКС Брокер” Нарек Авакян считает вполне ожидаемыми успешные аукционы ОФЗ.

“Весь четвертый квартал Минфин жестко ограничивал размер выпусков, и очень многие инвесторы свои капиталы не успели разместить из-за этого. Потому, накопленный спрос оказался очень высоким, а еще учитывая низкую инфляцию и ожидания дальнейшего снижения ставок ЦБ, повышенный спрос на ОФЗ выглядит более чем очевидным”, — сказал аналитик.

По мнению Авакяна, как минимум весь первый квартал такой спрос сохранится, и есть высокая вероятность, что впервые доходности 10-летних ОФЗ опустятся ниже 6%.

“Более того, к концу года я ожидаю увидеть ставку по эталонному выпуску ближе к 5%. Пока инфляция будет сохраняться низкой, спрос на высококлассные рублевые облигации и в первую очередь на ОФЗ будет очень высоким”, — полагает он.

По мнению исполнительного директора департамента анализа и рыночной конъюнктуры Газпромбанка Андрея Кулакова, основная причина высокого спроса на новый флоатер на первом аукционе — аллоцирование ликвидности после высоких выплат по ОФЗ, которые в ходе текущей недели превысят 320 млрд рублей.

Крупнейшая из этих выплат — сегодняшнее погашение и выплата купона по выпуску ОФЗ-ПК серии 29011 — в сумме порядка 260 млрд рублей. “К слову, это крупнейшее погашение ОФЗ в текущем году”, — говорит эксперт.

Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич пояснил, что высокий спрос на аукционе на новый выпуск флоатера связан с погашением сегодня другого флоатера серии 29011 на 250 млрд рублей и желанием инвесторов рефинансировать свои вложения в новый выпуск.

По его словам, при этом Минфин был не готов размещать новый выпуск по цене ниже, чем торгуется более короткий выпуск ОФЗ 24020 аналогичной структуры (привязка к RUONIA), удовлетворив лишь ограниченный объем заявок.