МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен депутат Госдумы Олег Николаев, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Постановляю отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента РФ. Назначить Николаева Олега Алексеевича временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики до вступления в должность лица, избранного главой Чувашской Республики", — говорится в указе.

Путин провел рабочую встречу с Николаевым, о чем сообщается на сайте Кремля.

"Владимир Путин провёл рабочую встречу с Олегом Николаевым, назначенным указом президента временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики", — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии, состоявший в "Единой России", подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом глава МЧС Евгений Зиничев счел недопустимым поведение экс-главы региона.

Комиссия по этике "Единой России" единогласно рекомендовала исключить Игнатьева из своих рядов за нарушение этических норм. В свою очередь, сам он объяснил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС и назвал скандал с ключами "происками конкурентов".