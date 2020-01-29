МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочные рейтинги "Трубной металлургической компании" (ТМК) в местной и иностранной валютах до "ВВ-" с "B+" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.

"ТМК, вероятно, будет использовать около 1,1 миллиарда долларов, полученных от продажи IPSCO Tubulars Inc., на сокращение долга", — объясняет рейтинговое действие агентство.