ЛОНДОН, 29 янв – ПРАЙМ. Выход Великобритании из ЕС 31 января не повлечет немедленных изменений в нынешней иммиграционной системе, однако всем иностранцам, планирующим связать свою жизнь с Соединенным Королевством, уже совсем скоро придется задуматься на предмет своего соответствия новым правилам: переходный период после Brexit истечет в конце декабря нынешнего года.

ПО АВСТРАЛИЙСКОМУ ОБРАЗЦУ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не раз говорил, что выход из ЕС обозначает для Великобритании отказ от европейской свободы передвижения. Это означает, что новые миграционные правила будут распространяться на всех иностранцев, включая граждан стран ЕС: им, начиная с 2021 года, для работы в Соединенном Королевстве тоже будут нужны рабочие визы, которые сейчас должны получать выходцы из стран, не входящих в ЕС. Система выдачи рабочих виз изменится радикально, обещает Джонсон. Как будет выглядеть новая иммиграционная система в итоге, сейчас предсказывать не берется никто, известно лишь о некоторых намерениях правительства.

По словам премьера, новая система будет строиться по австралийскому образцу и "люди станут важней паспортов". Это подразумевает введение системы, основанной на баллах, которые человек получает за свое образование, опыт работы, сферу деятельности и так далее. Приоритетное право на получение рабочей визы будут иметь представители тех профессий, в обладателях которых прежде всего нуждается страна. Право на свободный въезд и работу в стране получат через лотерею "исключительно талантливые" иностранцы вроде "ядерных физиков", как объяснил Джонсон (такая виза существует и сейчас). Высококвалифицированные специалисты смогут получить долгосрочную рабочую визу при условии наличия предложения о работе на момент подачи документов. Низкоквалифицированные мигранты смогут получать кратковременные визы для работы в сферах, в которых ощущается нехватка рабочей силы. Главной целью изменения системы, по словам главы МВД Прити Пател, как раз и является сокращение числа приезжающих в страну низкоквалифицированных мигрантов. Это было и целью многих британцев, голосовавших в 2016 году за Brexit.

Понимая, что подобные ограничения могут вызвать нехватку рук в ряде сфер, правительство готово снизить нынешнюю планку минимальной зарплаты принятого на работу иностранца, которая составляет 30 тысяч фунтов стерлингов. Готовность властей пойти на эту уступку, впрочем, никак не уменьшила беспокойство в стране, вызванное объявлением о новой иммиграционной системе.

Остается неясным, на каких условиях с 2021 года будут обучаться в британских университетах европейские студенты, составляющие немалый процент от общего числа учащихся. Если они будут учиться на тех же основаниях, что и прочие иностранцы, это будет означать резкое повышение для них стоимости учебы. На данный момент многие университеты прямо признаются на своих сайтах, что не знают, какими будут новые правила.

ОПАСЕНИЯ

Консультационный совет по миграции (MAC), которому правительство поручило анализ своих планов, пришел к неутешительным выводам. Комиссия заявила, что в таком виде иммиграционная система приведет к замедлению экономического роста и даже к ухудшению качества жизни населения. При этом, по мнению MAC, изменения никак не повлияют на возможности и зарплаты британцев.

Эксперты советуют не переходить полностью на австралийскую систему баллов, а ввести ее только для высококвалифицированных мигрантов, не имеющих на момент подачи заявки предложений от работодателей. Для остальных же MAC рекомендует сохранить нынешнюю систему, лишь понизив минимальный уровень зарплаты для квалифицированных мигрантов с нынешних 30 до 25,6 тысячи фунтов стерлингов годовых.

Представители бизнес-сообщества также раскритиковали предложения правительства. По их мнению, новые ограничения могут негативно сказаться на целом ряде отраслей — от сельского хозяйства до гостиничного бизнеса и тяжелой промышленности, которые опираются на низкоквалифицированную рабочую силу.

"Пока детали неясны, эти планы заставляют нас нервничать", — заявил директор по вопросам политики Конфедерации британской промышленности Мэттью Фелл.

Лейбористы также бьют тревогу, заявляя, что новая миграционная система больно ударит по Национальной службе здравоохранения, в которой работают много выходцев из стран ЕС.

Подробности предложений по новой миграционной системе правительство может представить, как ожидается, уже в феврале.