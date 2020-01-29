БРЮССЕЛЬ, 29 янв — ПРАЙМ. Евросоюз хочет предложить Великобритании уникальное соглашение о свободной торговле, с нулевыми пошлинами и квотами, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед голосованием в Европарламенте по договору о Brexit.

"Что касается торговли, то мы рассматриваем соглашение о свободной торговле с нулевыми тарифами и нулевыми квотами. Это было бы уникальное (соглашение — ред.), ни один договор о свободной торговле не дает такого доступа на единый рынок ЕС. Но предварительное условие заключается в том, что компании ЕС и Британии продолжат конкурировать на одном игровом поле, мы не подвергнем наши компании нечестной конкуренции", — сказала она.