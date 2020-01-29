ВАШИНГТОН, 29 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал новое соглашение USMCA по торговле с Канадой и Мексикой.

Трансляцию вел телеканал Fox News.

Ранее Трамп отмечал, что соглашение создаст значительное число новых возможностей для американских работников, фермеров и бизнесменов — откроет рынки в Канаде и Мексике и снимет барьеры на пути товаров, услуг и инвестиций США.

Новое соглашение о свободной торговле Мексики с США и Канадой USMCA (T-MEC в Мексике) было достигнуто лидерами трех стран в ноябре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию президента США.

Работа над пересмотром положений Североамериканского договора о свободной торговле (НАФТА) началась в 2017 году и была отмечена рядом конфликтов, включая угрозы администрации Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Канады и Мексики. USMCA пересматривает правила доступа участников на внутренние рынки трех стран, тарифы и некоторые нормы трудового законодательства.