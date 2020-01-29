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МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 28-29 января сохранила базовую процентную ставку на уровне в 1,5-1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Регулятор сохранил базовую ставку второй раз подряд после того, как трижды снизил ее в 2019 году. Прошлогоднее ослабление монетарной политики в США происходило впервые за 10 лет.

"Комитет считает, что текущая монетарная политика является подходящей для поддержания стабильного роста экономической активности, обеспечения сильного рынка труда и инфляции, близкой к целевой отметке в 2%", — поясняется в релизе регулятора.

Отмечается также, что ФРС продолжит следить за развитием экономики, чтобы определить наиболее подходящее направление дальнейшей монетарной политики. Кроме того, регулятор в очередной раз отметил, что рынок труда остается сильным, экономика растет умеренными темпами, а инвестиции частного сектора и экспорт, в свою очередь, остаются слабыми.

В релизе регулятора также отмечается, что решение о сохранении процентной ставки на уровне в 1,5-1,75% годовых было принято единогласно.