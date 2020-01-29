МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Китайская компания Huawei поддержала решение Еврокомиссии (ЕК) о запуске сервисов 5G в европейских городах к концу текущего года и сообщила о намерении продолжить сотрудничество с европейскими властями в сфере 5G технологий, говорится в релизе компании.

"Мы будем продолжать работать с европейскими властями и индустриями в разработке общих стандартов, позволяющих усилить безопасность и надежность сети", — отметил главный представитель китайской компании Huawei Абрахам Лью (Abraham Liu). Он также отметил, что компания находится на европейском рынке уже двадцать лет.

Кроме того, в релизе отмечается, что Huawei приветствует решение Европы, которое позволяет компании продолжить свое участие в развертывании 5G в Европе.

Как сообщала в среду ЕК, первые сервисы 5G будут доступны в 138 городах Европы к концу текущего года. Кроме того, ЕК призвала страны Евросоюза предпринять к концу апреля нынешнего года шаги по усилению безопасности сетей 5G, но не обязала их к этому.

При этом ранее в среду СМИ сообщали, что Евросоюз составил план по ограничению доступа Huawei к созданию мобильной сети пятого поколения 5G на территории стран союза из-за опасений по поводу угрозы национальной безопасности.