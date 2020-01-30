МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект, который предлагает предоставить право экспорта сжиженного природного газа (СПГ), произведенного из сырья с месторождений, лицензии на которые были выданы после 1 января 2013 года, сообщила пресс-служба кабинета министров.

В настоящее время правом экспорта СПГ обладают проект "Новатэка" — "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3", а также проекты государственных "Роснефти" и "Газпрома". Такое право они получили по закону о либерализации экспорта СПГ, который вступил в силу 1 декабря 2013 года. Он предполагает право на экспорт пользователям участков недр, лицензии на которые выданы до 1 января 2013 года и предусматривают направление добытого газа на сжижение, и исключительно в отношении СПГ, произведенного на таких участках недр.

"Законопроектом предлагается предоставить исключительное право на экспорт газа природного в сжиженном состоянии (СПГ)… пользователям участков недр на участках недр федерального значения, имеющим право на экспорт СПГ и производящим СПГ из газа природного в газообразном состоянии, добытого на участках недр федерального значения, лицензии на пользование недрами которых выданы после 1 января 2013 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию правового регулирования отношений в сфере создания условий для экспорта СПГ.