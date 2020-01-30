МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит возможность привлечения юрлиц к административной ответственности за нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом, в частности, предлагается изложить статью 20.30 КоАП "Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса" в новой редакции и распространить действие указанной статьи на юридических лиц, установив с учетом категорий опасности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) дифференцированную административную ответственность для таких лиц…", — говорится в сообщении. Сейчас под действие указанной статьи подпадают только граждане и должностные лица.

Кроме того, предлагается с учетом указанного категорирования объектов ТЭК дифференцировать в рамках действующих санкций административную ответственность в отношении должностных лиц, в том числе руководителей субъектов ТЭК и граждан.

Отмечается, что принятие законопроекта обеспечит реализацию положений закона об ответственности за нарушение требований безопасности объектов в части, касающейся субъектов ТЭК, и будет способствовать недопущению (своевременному устранению) нарушений указанных требований юрлицами.