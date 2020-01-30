МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение 1,624 миллиарда рублей на строительство горно-обогатительного предприятия на базе Правоурмийского оловорудного месторождения и горно-перерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождения "Наседкино" на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Субсидия предназначена для обеспечения затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке, поясняет пресс-служба.

"Проектом распоряжения предусматривается: дополнить перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока… проектом по созданию горно-перерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождения "Наседкино", — указывается в сообщении.