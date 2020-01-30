ВАШИНГТОН, 30 янв /ПРАЙМ/. ВВП Казахстана будет расти на 3,6% в 2020 году и на 3,8% в 2021 году, такой прогноз озвучил Международный валютный фонд (МВФ) по итогам консультаций с властями страны по ее экономическому состоянию.

Кроме этого, персонал фонда констатировал, что "восстановление (экономики — ред.) Казахстана продолжается, и рост (ВВП — ред.) за первые девять месяцев 2019 года достиг 4,3% (по итогам года 4,1%)". Об этом говорится в заявлении фонда, посвященном этим консультациям.

По мнению аналитиков международного финансового института, процесс восстановления экономики страны был поддержан "высоким внутренним спросом, обусловленным крупными инвестициями в нефтегазовую отрасль, а также государственным и бытовым потреблением, поддерживаемым ростом заработной платы и потребительским кредитованием".