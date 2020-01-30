МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Личная инфляция граждан РФ в 2019 году оказалась почти на уровне официального темпа роста цен, а в декабре была ниже официальной инфляции, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Годовые значения дефлятора (индекса личной инфляции — ред.) и инфляции, то есть накопленные за период с января по декабрь, составили 2,9% и 3% соответственно. В декабре вектор дефлятора разошелся с официальным показателем инфляции Росстата: индекс показал снижение — минус 0,22%, а инфляция – рост 0,36%", — отмечается в исследовании.

Несовпадение показателей в декабре 2019 года вызвано тем, что в индексе личной инфляции отражены предновогодние скидки и распродажи.

Основным драйвером снижения показателя в декабре стали цены на товары, они продемонстрировали снижение на 0,71%, говорится в документе. "Рост цен, несмотря на повышение НДС, которое должно было существенно сказаться на инфляции, оказался одним из самых низких за последние годы, ниже он был только в 2017 году", — отмечают эксперты. Кроме того, цены на услуги в прошлом месяце несколько выросли — на 0,08%, а цены на бензин оказались стабильны.

Дефлятор "Ромира" рассчитывается на основе данных о фактически совершенных покупках, поэтому этот индекс может отражать среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя. В основе расчетной методики лежат данные, полученные при помощи скан-панели домохозяйств: информация о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах.