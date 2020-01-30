МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Российская Федерация для предотвращения проникновения нового коронавируса с территории Китая продлит закрытие пунктов пропуска на границе с КНР для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах ДФО.

Как сообщила на брифинге в Москве вице-премьер Татьяна Голикова, речь идет об Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.

Помимо этого, отметила вице-премьер, должен быть осуществлен режим, позволивший бы возвращать российских граждан с проведением соответствующих карантинных мероприятий и возможностью для возврата китайских граждан из России на родину.

"В ближайшие сутки это будет проработано, пока ограничения действуют до 2 февраля. У нас есть еще возможность принять такое решение", — сказала Голикова.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Еще одна вводимая Россией мера — ограничение железнодорожного сообщения с Китаем с ноля часов с четверга на пятницу.

Поезда будут двигаться только по маршруту Москва — Пекин — Москва.

"По решению оперативного штаба с ноля часов с четверга на пятницу, 31 января, ограничиваем железнодорожное движение. Поезда будут двигаться по маршруту "Москва-Пекин-Москва", — сказала Голикова по итогам заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.

Между Россией и Китаем в настоящее время курсируют поезда № 3/4 Пекин – Москва и 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог, а также беспересадочные вагоны АО "ФПК" сообщением Чита – Маньчжурия и группа вагонов сообщением Москва-Пекин.

Решение о режиме авиасообщения с Китаем будет принято не позднее пятницы.

Для китайских студентов, которые учатся в России, вузы могут продлить каникулы в связи с ситуацией.