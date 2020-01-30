ЛОНДОН, 30 янв — ПРАЙМ, Наталья Копылова. За считанные часы до выхода Великобритании из Евросоюза компании по обе стороны Ла-Манша замерли в ожидании переговорных позиций Лондона и Брюсселя и начала самих переговоров по торговым взаимоотношениям после Brexit. От того, о чем сумеют договориться стороны до конца года, во многом зависит торговое и экономическое будущее недавних соседей по Евросоюзу.

Выход Соединенного Королевства из ЕС 31 января не является финалом Brexit. С 1 февраля начнется непростой переходный период, который продлится до конца текущего года. Именно за эти 11 месяцев, которые уже окрестили "второй частью Brexit", Лондону и Брюсселю предстоит определить дальнейшие торговые взаимоотношения.

Планируется, что в феврале стороны договорятся о графике встреч на ближайший период, озвучат свои переговорные позиции и в начале марта приступят к делу.

СЛИШКОМ МАЛО ВРЕМЕНИ

Большинство экспертов, опрошенных РИА Новости, скептически оценивают шансы на заключение всеобъемлющего соглашения — слишком мало времени и много серьезных вопросов, которые нужно решить.

Экономист аналитической компании Oxford Economics Эндрю Гудвин оценивает вероятность заключения торгового соглашения в конце года всего в 20%.

"Более вероятный сценарий, который мы оцениваем на 50%, заключается в том, что переговоры между сторонами продлятся после 2020 года. Также мы полагаем с вероятностью 30%, что переговоры прервутся, и Британия и ЕС начнут с 2021 года торговать по правилам ВТО", — сказал аналитик.

Экономист по развитым рынкам банка ING Джеймс Смит подчеркнул, что Британию ждет очередной год турбулентности. "Британия покинет ЕС в конце января, но неопределенность на этом не закончится. Продление переходного периода выглядит маловероятным. Это означает, что торговые правила между Британией и Европой могут измениться в 2021 году. Риск состоит в том, что мы не будем точно знать, как они изменятся до конца этого года", — отметил он.

ШАНС В СЕРЕДИНЕ ГОДА

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает на том, что переходный период не будет продлен в 2021 году. Во избежание Brexit без сделки и нанесения ущерба уязвимым секторам экономики британскому правительству придется пойти на политическую хитрость, считают эксперты. Пока сложно предположить, в чем она будет заключаться.

По условиям "соглашения о разводе", утвержденного обеими сторонами, продление переходного периода возможно один раз на срок до двух лет. Великобритания должна подать соответствующее заявление до 1 июля текущего года. Однако в этом случае Британии придется продолжать платить взносы в бюджет ЕС, против чего категорически выступает Джонсон.

"До конца июня станет понятно, будет ли дальнейшее продление переходного периода после декабря 2020 года. Появится определенность, которой у бизнеса до сих пор нет", — сказал РИА Новости управляющий директор юридической компании Hogan Lovells Роберт Гарденер.

"Даже если соглашение о свободной торговле с ЕС будет достигнуто до конца года, это не означает, что все будет идти по-прежнему. Мы столкнемся с дополнительными расходами и бюрократией. Например, британским компаниям, экспортирующим продукцию в ЕС, придется оформлять множество документов на товары и услуги. Порой проще и дешевле заплатить пошлину, чем оформлять большое количество документов", — добавил Смит.

США, АЗИЯ, АФРИКА И ДРУГИЕ

В настоящее время ЕС имеет около 40 соглашений о свободной торговле примерно с 70 странами. Это означает, что Британии предстоит перезаключить договоры со всеми участниками торговых соглашений. По состоянию на конец января Соединенное Королевство предварительно договорилось о перезаключении соглашений на действующих условиях примерно с 20 странами.

Также Британия рассчитывает заключить выгодные для себя двусторонние сделки с другими странами по всему миру, у которых нет соглашений о свободной торговле с ЕС. Большие надежды возлагаются на США, азиатские страны и быстро растущие рынки Африки.

Однако, по оценке экономистов, перспективы торговых сделок выглядят вовсе не так радужно, как об этом заявляют члены британского правительства. На заключение договоров могут потребоваться годы, а Соединенному Королевству придется идти на компромиссы.

"Перспективы торговых переговоров выглядят ужасно – в Великобритании недостаточно опытных торговых посредников, чтобы одновременно заключать торговые соглашения с ЕС и другими глобальными партнерами. Позиция Британии слабая, поэтому экономика страны обречена на замедление роста на 0,5% на десять и более лет вперед", — предрек главный экономист инвесткомпании Renaissance Capital Чарльз Робертсон.

Союзник Британии по НАТО и ближайший после ЕС партнер, США, которые заявляли о своей приверженности сотрудничеству, могут преподнести сюрприз, считают эксперты. Особенно такие риски усилились после того, как Великобритания на минувшей неделе допустила, пусть и в ограниченном режиме, китайскую Huawei к созданию сетей 5G в стране.

Также камнем преткновения могут стать различия санитарных стандартов в сельском хозяйстве. США хотят экспортировать в Британию мясо кур, обработанных хлором, а в Великобритании и ЕС это строго запрещено.

Доля азиатских и африканских стран в торговом обороте Британии довольно мала по сравнению с долей ЕС. Например, в одну из самых экономически сильных стран мира, Китай, идет только 3,5% британского экспорта. Основные товары, которые экспортируются в Поднебесную – автомобили, медицинские и фармацевтические товары. В случае заключения соглашения перечень товаров и услуг может быть увеличен.