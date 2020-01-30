МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу Российской Федерации на Дальнем Востоке.

Глава правительства сообщил, что подписал соответствующее распоряжение в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса.

"Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые предприняты были правительством", — сказал Мишустин на заседании правительства.

МИД РФ сообщил, что с 30 января временно приостанавливается оформление электронных виз гражданам КНР для въезда в Россию. Ведомство также рекомендует россиянам воздержаться от всех поездок в Китай, если они не вызваны крайней необходимостью.