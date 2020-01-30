МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году, соответствующее постановление было опубликовано на сайте кабинета министров.

"Правительство Российской Федерации постановляет: установить с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации 1,030 для выплат, пособий и компенсаций", — сообщается в постановлении.

Индексация выплат, пособий и компенсаций проводится раз в год с 1 февраля текущего года исходя из коэффициента индексации, определяемого фактическим индексом роста потребительских цен за предшествующий год.

Описанный в постановлении порядок индексации коснется выплат, пособий и компенсаций, назначенных ветеранам, инвалидам, гражданам, имеющим детей, и при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и от профзаболеваний.

Постановление вступит в силу с 1 февраля.