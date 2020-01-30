МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в четверг поднимается после выхода позитивной статистики по еврозоне, инвесторы оценивают итоги очередной встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.41 мск курс евро к доллару рос до 1,1013 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1009 доллара, курс доллара к иене снижался до 108,93 иены к уровню предыдущего закрытия в 108,99 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,06%, до 98,05 пункта.

Как сообщило ранее в четверг европейское статистическое агентство Евростат, безработица в еврозоне в декабре неожиданно снизилась до минимума с мая 2008 года и составила 7,4%, в ноябре показатель составлял 7,5%. Безработица Германии в январе, по данным Федерального агентства по трудоустройству страны, ожидаемо осталась неизменной на отметке 5%.

В среду завершилось очередное заседание Федрезерва, по итогам встречи регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых. При этом глава ФРС Джером Пауэлл отметил сохраняющуюся неопределенность для перспектив экономики, "в том числе в связи с новым коронавирусом".

Опасения вокруг коронавируса из Китая продолжают сдерживать интерес трейдеров к более рисковым активам, поддерживая спрос на более безопасные, такие как золото и иена. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались, случаи заражения зафиксированы более чем в 10 странах по всему миру.

"Доллар США и иена выступали надежными активами по мере распространения вируса, и мы ожидаем, что их роль валют-убежищ будет хорошо поддерживаться ближайшие несколько недель", — рассказал агентству Рейтер старший экономист Mizuho Bank в Лондоне Колин Ашер (Colin Asher).