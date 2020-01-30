МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания населения России на следующие 12 месяцев в январе снизились сразу на 0,7 процентного пункта — до 8,3%, отыграв скачок в декабре и вернувшись к ноябрьскому значению, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Инфляционные ожидания и потребительские настроения".

"Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции вернулась к ноябрьскому значению (8,3%, —0,7 процентного пункта)", — сказано в документе. При этом регулятор отметил, что текущее снижение оценок подтверждает предположение о разовом характере повышения ожидаемой инфляции в декабре.

В декабре инфляционные ожидания россиян подскочили на 0,7 процентного пункта — до 9%. До этого показатель снижался четыре месяца подряд.

Банк России ожидает в начале 2020 года дальнейшего снижения годовой инфляции с декабрьского уровня в 3%, но к концу года показатель будет находиться в рамках прогнозного диапазона 3,5-4%. В дальнейшем инфляция останется вблизи 4%.

Глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов в середине января заявил, что в январе годовая инфляция будет находиться в диапазоне 2,5-2,6%.