КИЕВ, 30 янв — ПРАЙМ. Национальный банк Украины понизил учетную ставку до 11% с 13,5% годовых, заявил в четверг на брифинге глава регулятора Яков Смолий.

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов 9 декабря 2019 года заявил, что есть все основания для существенного снижения учетной ставки. В декабре Нацбанк понизил учетную ставку до 13,5% с 15,5% годовых. В январе а замглавы регулятора Дмитрий Сологуб заявил, что снижение учетной ставки в перспективе может проходить быстрее, чем прогнозировалось.

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января этого года", — сказал Смолий. Трансляция велась Youtube-канале регулятора.

По словам Смолия, НБУ по базовому сценарию ожидает снижения учетной ставки до 7% в 2020 году. "Благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране наши планы теперь несколько более амбициозные, чем когда мы публиковали прогнозы по учетной ставке в октябре. Если инфляция стабилизируется в ценовом коридоре 5% плюс-минус 1%, то мы сможем снизить ставку до 7% на конец 2020 года. Именно на уровне 7% мы оцениваем новый нейтральный уровень учетной ставки", — сказал Смолий на брифинге.

В начале октября 2019 года украинский регулятор прогнозировал снижение учетной ставки до 9% к концу 2020 года и до 8% — к концу 2021 года.

Максимальной — 30% — учетная ставка Нацбанка Украины была с марта по август 2015 года, минимальной — 6,5% — с августа 2013 года по апрель 2014 года. Последний цикл ее подъема начался в октябре 2017 года, суммарно ставка выросла с 12,5% до 18% в сентябре 2018 года.

ПРОГНОЗ ПО ВВП ПЕРЕСМОТРЕН

Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2019 году до 3,3% с 3,5%, заявил также Смолий.

Ранее Нацбанк Украины улучшил прогноз роста ВВП страны в 2019 году до 3,5% с 3%, в 2020 году — также до 3,5% с прежних 3,2%.

"Экономический рост ускорится с 3,3% в 2019 году до 3,5% в 2020 году, а в последующие годы составит около 4%", — заявил Смолий.

По его словам, темпы экономического роста в стране будут способствовать смягчению монетарной политики. Он отметил, что высокий уровень частного потребления и инвестиций будет оставаться основным двигателем экономического роста.

Верховная рада Украины приняла госбюджет на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на уровне в 5,5%, рост экономики, как прогнозируется, составит 3,7%.