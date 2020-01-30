БРЮССЕЛЬ, 30 янв – ПРАЙМ. Совет стран ЕС окончательно одобрил соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Решение принято", — сказал собеседник агентства.

Накануне Европарламент принял на пленарной сессии это соглашение с Великобританией. Страна должна покинуть ЕС в полночь по центральноевропейскому времени 31 января (02.00 мск 1 февраля).

Однако до конца нынешнего года в отношениях между страной и союзом, по сути, ничего не изменится: будет переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.