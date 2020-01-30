МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот в РФ за 2019 год по сравнению с 2018 годом снизился на 3,3% и составил 665 миллиардов долларов, сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"По предварительным данным таможенной статистики, внешний торговый оборот России составил 665 миллиардов долларов и по сравнению с 2018 годом снизился на 3,3%, экспорт сократился на 6% и составил 423 миллиарда долларов, импорт увеличился на 1,7% и составил 243 миллиарда долларов", — сказал Булавин.