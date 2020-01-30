МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. "Металлоинвест" в 2019 году сократил выпуск железной руды по сравнению с предыдущим годом на 0,3%, до 40,242 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Производство окатышей увеличилось на 1,5%, до 28,076 миллиона тонн в связи с завершением капремонта обжиговой машины (ОМ-24) на Лебединском ГОКе и реконструкцией ОМ-3 на Михайловском ГОКе, оптимизацией длительности ремонтов оборудования, а также изменением структуры производства окатышей. Выпуск горячебрикетированного/прямовосстановленного железа (ГБЖ/ПВЖ) возрос на 0,5%, до 7,866 миллиона тонн. Производство стали снизилось на 3,7%, до 4,867 миллиона тонн, чугуна — упало на 9,1%, до 2,749 миллиона тонн.

Объем отгрузок железорудной продукции внешним потребителям за год вырос на 3,3%, до 26,7 миллиона тонн. В том числе отгрузки железной руды за год уменьшились на 1,8%, до 7,435 миллиона тонн, окатышей — выросли на 6,1%, до 14,871 миллиона тонн, ГБЖ/ПВЖ — увеличились на 2,8%, до 4,369 миллиона тонн. Поставки стальной продукции снизились на 1,6%, до 4,568 миллиона тонн, чугуна — на 20,2%, до 1,735 миллиона тонн.

В четвертом квартале 2019 года производство железной руды снизилось относительно предыдущего квартала на 2,2%, до 10,173 миллиона тонн, окатышей — на 4,3%, до 6,848 миллиона тонн, ГБЖ/ПВЖ — выросло на 5,6%, до 1,961 миллиона тонн. Выпуск стали увеличился на 3,6%, до 1,24 миллиона тонн, чугуна — снизился на 7,2%, до 667 тысяч тонн.

"Металлоинвест" является крупнейшей железорудной компанией в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов. "Металлоинвест" в 2018 году увеличил производство железной руды на 0,2% по сравнению с предыдущим годом — до 40,359 миллиона тонн.