МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 17 по 24 января выросли на 0,2% и составили 559,8 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"Международные резервы по состоянию на 24 января составили 559,8 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 0,9 миллиарда долларов, или на 0,2%, под преобладавшим воздействием покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отчасти нивелированным отрицательной переоценкой", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.