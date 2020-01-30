МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 января, уменьшилось на 7 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 216 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения показателя до 215 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели. Показатель прошлой недели был пересмотрен с 211 до 223 тысяч.