МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Меры властей РФ по предотвращению распространения коронавируса могут оказать влияние на экономику Дальнего Востока. Закрытие границы негативно скажется на развитие приграничных районов, поскольку нарушит сложившиеся бытовые, деловые и торговые контакты, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Тем не менее, глобального разрушения связей между РФ и КНР они не ожидают.

Вспышка коронавируса в Китае ожидаемо привела к сокращению не только туристических потоков, но и коммерческого сообщения с Россией. РФ для предотвращения проникновения вируса с территории КНР закрыла пешеходную и автомобильную границу, а позже премьер Михаил Мишустин заявил, что распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке. МИД РФ сообщил, что с 30 января временно приостанавливается оформление электронных виз гражданам Китая.

Российские компании, работающие с КНР, уже начинают замечать снижение спроса на перевозки – как пассажирские, так и грузовые. Туристический сектор уже подсчитывает ущерб – по мнению Ассоциации туроператоров России, он достигнет 100 млн долларов, если ситуация с коронавирусом не исправится к марту. Ритейлеры пока сообщают, что перебоев с поставками продукции из Китая не ожидается, однако многие компании уже сворачивают или ограничивают производство.

УДАР ПО ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ

Эксперты не исключают, что меры властей РФ по предотвращению распространения заболевания могут оказать влияние на экономику Дальнего Востока. Это чувствительное событие, поскольку многие бизнесы завязаны на КНР, говорит директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Закрытие границы может негативно сказаться на экономике приграничных районов, поскольку нарушит сложившиеся бытовые, деловые и торговые контакты.

Социально-экономическое развитие Дальнего Востока в значительной мере зависит от интенсивности инвестиций и товаропотока со странами АТР, согласен доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В.Плеханова Максим Соколов.

По его мнению, текущие меры российского правительства, хотя и являются социально ориентированными и своевременными, на данном этапе можно назвать избыточными. Китайцы во время празднования Нового года стремятся на родину, а предпринимаемые национальные меры по противодействию болезни весьма высоки. Тем более, новый китайский вирус 2019-nCoV в 9 раз менее заразен, чем, к примеру, корь. По данным ВОЗ, во многих странах за год фиксируются десятки тысяч случаев этого заболевания, однако режим ЧС никто не вводит, и тотальной паники в СМИ нет, добавил эксперт.

В свою очередь, руководитель Группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова уверена, что значительных потерь крупного бизнеса на Дальнем Востоке ожидать преждевременно, поскольку сообщений о закрытии грузового железнодорожного транспорта пока нет. Перечень запрещенной к ввозу продукции из Китая с прошлого года не увеличивался.

Поэтому оборот может пострадать только в том случае, если значительный объем груза ввозится малым и средним бизнесом с использованием автотранспорта. Части предпринимателей меры властей могут грозить банкротством, местные бюджеты также могут пострадать.

"Часто предприятия МСП выбирают налоги на совокупный доход вместо общей системы налогообложения. Исходя из данных за 2018 год (данные за 2019 год еще недоступны), доля налогов на совокупный доход составляет в среднем 6% от собственных доходов (варьируется от 4 до 8% по конкретным регионам). С одной стороны, это не очень много и не угрожает стабильности бюджетной системы. С другой стороны, примерно 30% этого налога попадает в муниципальные бюджеты, и это значимый для них доход. Поэтому банкротства малого бизнеса могут оказать влияние на бюджеты муниципальных образований", — полагает она.

ЧЕМ ДОЛЬШЕ, ТЕМ ХУЖЕ

Тем не менее, если ограничения продлятся не долго, они не станут большой проблемой.

"Если же граница будет закрыта более полугода, то вред будет серьезным, а если больше года, то бизнес переориентируются на другие страны. Для северного Китая, живущего российскими ресурсами, это даже большая проблема чем для нас, и здесь также важны сроки полгода-год", — говорит Журавлев.

По словам главного экономиста "Эксперт РА" Антона Табаха, в начале года в торговле всегда период спада, поэтому влияние ограничений пока можно оценить, как умеренное.

"Если карантин продлится дольше 2-3 недель – он достаточно сильно повлияет на товарные и людские потоки. Но надо понимать, что в ДФО живет меньше 8% населения России, и весьма населенные Якутия и Бурятия с Китаем вовсе не граничат. Поэтому совокупный эффект возможен только при длительном карантине или же распространении эпидемии на территорию России. Но пока прогнозы выглядят благоприятными", — отметил он.

По словам аналитика "Финам" Алексея Калачева, вводимые ограничения касаются пересечения границ частными лицами. Отменяются также пассажирские поезда. "Но, насколько можно сделать вывод из опубликованной информации, никаких запретов ни на прямые, ни на транзитные грузоперевозки не вводится", — указал он.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Несмотря на ущерб, которого не избежать, ситуация с распространением коронавируса не должна сильно сказываться на торгово-экономических отношениях России и Китая, уверены эксперты.

По словам Соколова, результаты многолетней работы АТЭС, ШОС и БРИКС, особая ресурсная и инфраструктурная роль Сибири и Дальнего Востока в развитии экономического сотрудничества, а также согласованность политических позиций лидеров стран в совокупности перевешивают временные трудности, связанные с эпидемией, нивелируя вероятность значительного перетока ресурсов в Казахстан, Украину, ЕС или даже в США, являющиеся основным рынком для Китая.

При этом многие считают, что Китай от ограничений со стороны РФ может пострадать довольно существенно, по крайней мере, в ближней перспективе. Упомянутые меры вкупе с опасениями заболеть снижают потребительскую активность, поэтому в первом квартале рост экономики КНР может рухнуть ниже 5% год к году, тогда как раньше его оценивали в 6%, полагает Табах. Любые длительные (более месяца) ограничения приведут к нарушению производственных цепочек и увольнениям в других странах – не только в РФ и КНР, добавил он.