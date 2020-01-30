МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Минфин России уточнил результаты состоявшегося в среду, 29 января, аукциона по размещению ОФЗ серии 24021 с погашением в апреле 2024 года в связи с неисполнением заявок одним из участников, говорится в сообщении министерства.

По сообщению Минфина, конкурентные заявки, поданные на аукционе на общую сумму 1,05 миллиарда рублей по номинальной стоимости, не исполнила компания "Горизонт — Брокер". Изначально итоговый объем размещения ОФЗ 24021 был объявлен в размере 36,144 миллиарда рублей.

Согласно уточненным результатам, объем размещения составил 35,094 миллиарда рублей. При этом средневзвешенная цена аукциона, по которой были удовлетворены неконкурентные заявки, не изменилась.

"К участнику аукциона, не исполнившему свои обязательства по удовлетворенным Минфином России заявкам, будут применены меры ответственности, предусмотренные правилами проведения торгов на фондовом рынке ПАО "Московская биржа", — также сообщает министерство.

Согласно материалам Московской биржи, к участнику применена мера ответственности за неисполнение обязательств в виде взятия неустойки.