КИЕВ, 30 янв /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой азербайджанской госнефтекомпании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым заявил, что украинская власть будет способствовать реализации совместных с компанией проектов, в том числе в сферах поставки нефти и газа, сообщается в четверг на сайте президента.

"Глава государства отметил, что украинская власть будет способствовать реализации совместных с компанией SOCAR проектов в сферах поставки нефти и газа", — указывается там.

Кроме того, стороны обсудили возможности инвестирования в газотранспортную отрасль Украины.

"Владимир Зеленский отметил важность реализации договоренностей о работе компании SOCAR на Украине, которые были достигнуты во время его визита в Азербайджан в декабре прошлого года", — говорится на сайте.

Во встрече также приняли участие вице-президент компании Эльшад Насиров и руководитель представительства компании на Украине Эльчин Мамедов.