Власти Украины будут способствовать реализации совместных проектов с SOCAR - Зеленский
КИЕВ, 30 янв /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой азербайджанской госнефтекомпании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым заявил, что украинская власть будет способствовать реализации совместных с компанией проектов, в том числе в сферах поставки нефти и газа, сообщается в четверг на сайте президента.
"Глава государства отметил, что украинская власть будет способствовать реализации совместных с компанией SOCAR проектов в сферах поставки нефти и газа", — указывается там.
Кроме того, стороны обсудили возможности инвестирования в газотранспортную отрасль Украины.
"Владимир Зеленский отметил важность реализации договоренностей о работе компании SOCAR на Украине, которые были достигнуты во время его визита в Азербайджан в декабре прошлого года", — говорится на сайте.
Во встрече также приняли участие вице-президент компании Эльшад Насиров и руководитель представительства компании на Украине Эльчин Мамедов.
https://1prime.ru/state_regulation/20200130/830872549.html