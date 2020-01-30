МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ отмечает сильный рост цен на хлористый калий в России при гораздо меньшей динамике стоимости других видов удобрений; в свою очередь представитель "Уралкалия", одного из крупнейших в мире и ведущего в России производителя калийных удобрений, сообщил РИА Новости, что отпускные цены компании для аграриев в январе были даже ниже, чем в прошлом году.

В четверг директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов в ходе Всероссийского агрономического и агроинженерного совещания рассказал о приобретении российскими аграриями минеральных удобрений. В презентации, которую представил глава департамента, приводились цены на минеральные удобрения по данным органов управления АПК субъектов России.

В презентации отмечалось, что цена на хлористый калий в январе 2020 года составила 20,2 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 26,4% по сравнению с январем прошлого года. При этом цены на другие удобрения изменились не так сильно: стоимость аммиачной селитры выросла на 1,3%, карбамида — на 2,4%, цена на азофоску снизилась на 2,4%, а на аммофос — на 6,6%.

"Мне хотелось бы отметить то взаимодействие, которое у нас сегодня складывается с Российской ассоциацией производителей удобрений. С коллегами у нас есть четкое, полное взаимопонимание. Если мы посмотрим на ценовые параметры, мы видим, что, может быть, за исключением калийных удобрений все цены у нас находятся в пределах колебания инфляции", — сказал Некрасов в своем выступлении.

Представитель "Уралкалия" отметил, что в данном случае неясно, какая методика использовалась для расчета цен на хлористый калий для российских сельхозпроизводителей. Компания подчеркивает, что внутренний рынок всегда являлся для нее важным и приоритетным.

"Отпускная цена "Уралкалия" для этой категории потребителей в январе 2020 года составила 11 тысяч рублей за тонну (розовый порошкообразный продукт насыпью, FCA) — на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с тенденцией к снижению в феврале 2020 года", — сообщил РИА Новости представитель производителя.

"Также нужно учитывать, что "Уралкалий" не является единственным поставщиком калийных удобрений на российский рынок, хотя наши производственные мощности позволяют полностью обеспечить потребности российских сельхозпроизводителей в хлористом калии", — добавил собеседник агентства.