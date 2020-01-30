КИЕВ, 30 янв /ПРАЙМ/. Продажа лицензий на добычу полезных ископаемых на Украине будет в дальнейшем происходить только через электронные аукционы, распределяющие участки недр, заявил в четверг премьер-министр страны Алексей Гончарук.

"Продажа лицензий на добычу недр будет происходить исключительно через е-аукционы "Prozorro.Продажи", — написал премьер в Telegram.

Он добавил, что во время селекторного совещания поручил председателям облгосадминистраций совместно с Госгеонедрами разместить электронный "Инвестиционный атлас недропользователя" на официальных сайтах — "в нем определен перечень объектов, которые могут заинтересовать инвесторов".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, призвал международных инвесторов инвестировать в украинскую экономику.