МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрило законопроект, который разрешает экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с месторождений, лицензии на которые были получены после 31 декабря 2012 года, сообщило Минэнерго РФ.

Кабмин на заседании в четверг обсуждал проект закона, который предлагает предоставить право экспорта СПГ, произведенного из сырья с месторождений, лицензии на которые были выданы после 1 января 2013 года.

"Правительство одобрило законопроект о внесении изменений, касающихся экспорта СПГ", — сообщила пресс-служба министерства.

В настоящее время правом экспорта СПГ обладают проект "Новатэка" — "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3", а также проекты государственных "Роснефти" и "Газпрома". Такое право они получили по закону о либерализации экспорта СПГ, который вступил в силу 1 декабря 2013 года. Он предполагает право на экспорт пользователям участков недр, лицензии на которые выданы до 1 января 2013 года, и предусматривают направление добытого газа на сжижение, и исключительно в отношении СПГ, произведенного на таких участках недр.

Принятие такого закона будет способствовать совершенствованию правового регулирования отношений в сфере создания условий для экспорта СПГ, уверены в правительстве.