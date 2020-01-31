МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. РЖД ожидают снижения погрузки на сети в январе 2020 года на 4,9-5% вместо ранее запланированных 3,3%, в первую очередь из-за сокращения погрузки угля, сообщил журналистам замгендиректора компании Алексей Шило.

Шило в середине января сообщал, что РЖД заложили в план на январь снижение погрузки на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

"Изначально снижение, которое мы прогнозировали, оно было чуть больше, чем заложили в план. То есть, в план мы заложили снижение погрузки на 3,3% с учетом того, что по некоторым позициям ситуация начнет улучшаться. На самом деле этого не произошло. То есть мы по январю считаем, что будем заканчивать где-то в районе минус 5% к уровню прошлого года, 4,9%, ближе к этому", — сообщил замгендиректора РЖД.

Он отметил, что это связано с продолжением тех тенденций, которые были в конце 2019 года.

"В первую очередь – это уголь, который сегодня снижается достаточно интенсивно. Ситуация на рынках западных не поменялась кардинально. Соответственно, мы везем очень мало угля сегодня в направлении портов Северо-Запада. И у нас впервые, наверное, такая ситуация, когда объем перевозок в порты Северо-Запада на 2,5% ниже, чем в январе прошлого года", — пояснил снижение ожиданий по погрузке Шило.

При этом он отметил, что РЖД изначально видели, как развивалась ситуация в перевозках уже в декабре 2019 года. "Мы понимали, что январь будет достаточно сложный. Причем это не какой-то там макропрогноз. Мы оперировали данными наших грузовладельцев. Грузовладельцы достаточно осторожно относились к оценкам начала года. То есть, по их оценкам, начало года не предвещало каких-то очень больших ростов. Соответственно, собрав со всех коллег заявки, мы убедились в том, что погрузка будет в январе со снижением", — добавил он.