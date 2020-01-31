МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. РЖД скорректировали прогноз по росту погрузки на 2020 год до 2,9% с учетом результатов предыдущего года, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании Алексей Шило.

В презентации гендиректора компании Олега Белозерова, представленной на заседании правления РЖД в декабре 2019 года, отмечалось, что в 2020-2022 годах планируется среднегодовой рост погрузки на 2,5%. Погрузка на сети РЖД в 2019 году снизилась на 0,9% при последнем из озвученных планов по сокращению на 0,5%.

"Во всех наших финансовых планах погрузка сегодня заложена с ростом на 2020 год 2,9%. Это с учетом того отставания, которое мы допустили в прошлом году. Соответственно, у нас немножко скорректировался прирост погрузки, который мы заложили себе на 2020 год…. Мы в целом этот прирост — 2,9% — закладывали, исходя из ожиданий, связанных с развитием экономики в стране в 2020 году", — рассказал замгендиректора РЖД.

В частности, отметил Шило, несмотря на достаточно пессимистические прогнозы грузоотправителей по первому кварталу, компания в 2020 году ожидает оживления в реализации нацпроектов. "Практически любой нацпроект, так или иначе, будет связан с перевозкой: что поддержка агропромышленного комплекса, что строительство автомобильных безопасных дорог, что развитие инфраструктуры. Поэтому у нас по большинству номенклатуры на 2020 год заложен рост для того, чтобы выйти на эти 2,9%", — сказал замглавы РЖД.

Компания в 2020 году рассчитывает на рост перевозок зерновых грузов и угля. Ожидается снижение погрузки нефтепродуктов, в том числе из-за ухода небольшого объема в трубопроводы. При этом Шило отметил, что компания внимательно следит за ситуацией. Он привел пример с Китаем, когда в ноябре-декабре 2019 года существенно сократились перевозки туда достаточно широкой номенклатуры грузов: леса, угля и так далее.

"Есть ли у нас план "Б"? Было бы странно, если бы у нас его не было. Конечно, у нас есть и другие планы, и на самом деле мы будем очень внимательно оценивать, как развивается ситуация, и если потребуется, тогда будем выходить с предложениями и рассматривать какие-то другие планы. Но пока у нас нет оснований планы пересматривать", — добавил Шило.