МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Средства государственной поддержки в сельском хозяйстве России распределяются неравномерно — как в целом по регионам, так и по компаниям-получателям, следует из аналитического отчета Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), который имеется в распоряжении РИА Новости.

"Распределение средств господдержки остается крайне неравномерным как в региональном аспекте, так и в разрезе субъектов хозяйственной деятельности — непосредственных получателей средств", — говорится в отчете.

Эксперт ИКСИ Надежда Каныгина обратила внимание, что в 2019 году, согласно опубликованному плану льготного кредитования, 74% субсидий приходится на Центральный федеральный округ, 20% — на Южный и 12,2% — на Приволжский округа, но при этом больше половины (52%) субсидий приходится на десять субъектов РФ. Абсолютным лидером среди получателей субсидий традиционно является Белгородская область.

"Для нее в 2019 году были предусмотрены субсидии в размере 3,2 миллиарда рублей. Эта сумма сопоставима с объемом, выделенным всему Южному ФО (3,6 миллиарда рублей) или Сибирскому ФО (2,8 миллиарда рублей), почти вдвое превышает размер субсидий Уральскому ФО (1,6 миллиарда рублей), Северо-Кавказскому ФО (1,4 миллиарда рублей) или Северо-Западному ФО (1,3 миллиарда рублей), и более чем в 6,5 раз превышает объем субсидий, предоставленных Дальневосточному ФО (0,5 миллиарда рублей)", — рассказала РИА Новости Каныгина.

ИКСИ также отмечает неравномерность при распределении субсидий по льготному кредитованию и в разрезе непосредственных получателей средств. Так, особенно малая доля средств господдержки приходится на крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые в стоимостном выражении получают в среднем 8,7% субсидий.

"Самым благоприятным для КФХ и ИП федеральным округом оказался Южный ФО: здесь зафиксировано самое большое число получателей субсидий среди КФХ и ИП – 1 854 (это более половины всех бенефициаров округа), однако в денежном выражении они получили лишь 16,1% средств", — отметила эксперт ИКСИ.