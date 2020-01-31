МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Удовлетворенность россиян работой "Почты России" в 2019 году заметно выросла: клиенты отмечают сокращение времени доставки посылок и уменьшение очередей в отделениях, такой вывод делается в исследовании ВЦИОМ, проведенного по заказу "Почты России", сообщили РИА Новости в компании.

Исследование основано на данных 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет.

"Что любопытно – прежде всего "позитивную динамику" в жизни национального почтового оператора отмечают молодежь (россияне в возрасте 18-24 лет) и наши соотечественники со средним и высоким доходом…. В минувшем году удовлетворенность качеством работы "Почты России" выросла с 75% до 79% (на 4 п.п.). А доля отметивших положительные изменения выросла с 48% до 54% (+6 п.п.)", — сказано в документе.

На вопрос, устраивает ли респондентов качество работы "Почты России", 56% ответили "скорее устраивает" (в 2018 году таких было 53%), Ответ "безусловно устраивает" дали 23% (22% в 2018 году). Число тех, кого работа почтового предприятия "скорее не устраивает", понизилась – с 18% в 2018 году до 13% в прошлом году.

Доля тех, кого "безусловно не устраивает" работа "Почты России" фактически не изменилась – 5% россиян. В основном недовольные отмечают такие проблемы как долгий срок получения отправлений, потери отправлений/извещений, очереди и качество обслуживания в регионах, показало исследование.

"А вот среди позитивных изменений в работе "Почты России" респонденты отмечали сокращение очередей и сроков доставки посылок, улучшение обслуживания, повышение квалификации сотрудников и автоматизацию процессов, а также ремонт отделений, возможность отслеживать отправления и расширение доступных услуг. Положительная динамика в восприятии изменений в качестве услуг "Почты России" отмечена во всех социально-демографических группах, но наиболее заметна она среди молодежи 18-24 (+10 п.п.) и людей со средними и высокими доходами (+9-10 п.п.)", — отмечают эксперты.