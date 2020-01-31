МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в декабре осталась на уровне ноября в 2,2%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя до 2,3%.

Число безработных в стране в декабре составило 1,45 миллиона человек, что на 140 тысяч (на 8,8%) ниже значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 41,94 миллиона человек, снизившись на 770 тысяч человек (на 1,8%) в годовом выражении.