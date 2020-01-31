ПЕКИН, 31 янв — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в январе на фоне вспышки коронавируса замедлился до 50 пунктов, что совпало с прогнозами аналитиков, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического управления КНР.

По сравнению с декабрем прошлого года, когда PMI остановился на отметке 50,2 пункта, показатель снизился на 0,2 процентного пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде. Худшим для промышленного PMI за последние три года стал февраль 2019 года, когда показатель замедлился до 49,2 пункта.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.

Вспышка коронавируса привела к серьезным мерам в ограничении транспорта, торговли, организации массовых мероприятий, туризма, что, по прогнозам аналитиков, окажет влияние на экономику страны.