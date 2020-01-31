МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в 2019 году снизилась по сравнению с предыдущим годом на 13,8% и составила 1,767 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA сократился на 10,7%, до 2,805 миллиарда долларов, что "главным образом отражает снижение выручки, нивелированное снижением себестоимости продаж". Рентабельность EBITDA снизилась до 34,4% с 36,6% годом ранее. Выручка уменьшилась на 4,9%, до 8,157 миллиарда долларов в связи с более низким уровнем цен на стальную продукцию. Свободный денежный поток за год упал на 31,4%, до 1,099 миллиарда долларов, в основном отражая снижение показателя EBITDA и рост денежных потоков на капитальные инвестиции.

В четвертом квартале чистая прибыль сократилась относительно предыдущего квартала на 23,7%, до 374 миллионов долларов. Показатель EBITDA снизился на 23,5%, до 602 миллионов долларов, рентабельность EBITDA уменьшилась до 32,8% с 37,3% кварталом ранее. Выручка сократилась на 12,9%, до 1,838 миллиарда долларов в связи со снижением объемов продаж стальной продукции и неблагоприятными ценами на стальную продукцию и сырье. Свободный денежный поток упал в 3,4 раза, до 101 миллиона долларов в основном из-за снижения выручки и роста капитальных инвестиций.

Чистый долг компании в течение четвертого квартала вырос на 20,8% и на 31 декабря составил 1,52 миллиарда долларов главным образом за счёт снижения баланса денежных средств и их эквивалентов после выплаты дивидендов. Коэффициент чистый долг/EBITDA составил 0.6x против 0.4 на конец предыдущего квартала. Общий долг незначительно увеличился до 2,651 миллиарда долларов против 2,617 миллиарда долларов кварталом ранее.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2019 года "Северсталь" сократила выпуск стали на 2%, до 11,847 миллиона тонн.